Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) офіційно повертається на ринг. Його наступним суперником стане албанець Крістіан Пренга (20-1, 20 КО).

Поєдинок відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Ця зустріч стане для британця «розігрівом» перед очікуваним мегафайтом проти Тайсона Ф’юрі (35-2-1, 24 КО), який запланований на кінець року.

Для Джошуа це буде перший бій після важкої психологічної та фізичної паузи. У грудні 2025 року, невдовзі після перемоги над Джейком Полом, Ей Джей потрапив у ДТП, у якій загинули двоє його тренерів.