Дерев'янченко проведе наступний бій у лютому
Ім'я суперника буде названо пізніше
Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (16-7, 11 KO) проведе свій наступний поєдинок у лютому. Інформацію про терміни повернення боксера повідомив його менеджер Кіт Коннолі.
Востаннє 41-річний українець виходив у ринг у липні цього року, поступившись Джалілу Гекетту за рішенням суддів.
Той поєдинок став для Дерев'янченка дебютним під егідою промоушена Zuffa. Загалом ця невдача стала для українського боксера сьомою в останніх 11 боях на професійному рингу.
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