Український боксер середньої ваги Сергій Деревʼянченко (16-7, 11 KO) в Instagram зробив емоційну заяву після поразки від американця Джаліла Гекетта (13-1, 9 КО) на турнірі Zuffa Boxing 09 у Нью-Йорку.

39-річний українець зазначив, що для нього бокс залишається мистецтвом, а не просто бізнесом, і поділився філософським поглядом на невдачу в рингу:

Я люблю бокс. Люблю цей благородний вид спорту, навіть у час, коли його перетворили на індустрію.

Так, я програв бій у своєму місті — місті, яке ніколи не спить. Після багатьох років досвіду я приїхав сюди, щоб показати, яким є справжній бокс. Чесним, технічним, красивим. Чи міг я обрати іншого суперника? Так, міг. Але я завжди обирав показувати справжню суть цього спорту. І я точно знаю, що ніколи не соромитимуся жодного свого бою.

З усім своїм досвідом можу сказати одне: я переміг... Я програв лише в ринзі — ніде більше. Я переміг, тому що поруч зі мною є люди, які залишаються зі мною за будь-яких обставин.

Я переміг, тому що в мене є вболівальники, які приходять не заради ставок, а заради самого спорту, заради кожного руху, кожної комбінації, кожної емоції.

Я переміг, тому що в мене немає боїв, про які я шкодую.

Я переміг, тому що знаю: одного дня батько покаже мій бій своєму синові як приклад у найважчі моменти. Я переміг, тому що мої люди залишаються зі мною, а мої вболівальники завжди повертаються.

Для мене це означає все. Будь-хто може святкувати перемогу. Я ж знаю, як підійматися після поразки.

Я люблю цей спорт. Бокс — це мистецтво. Дякую всім за вашу підтримку.