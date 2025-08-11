Денис Сєдашов

Двоє японських боксерів у суперлегкій вазі Шегі Котарі та у легкій вазі Хіромаса Уракава — померли з різницею в один день після тяжких травм, отриманих під час поєдинків на одному турнірі в залі Коракуен.

Котарі, який внічию завершив бій з Ямато Хатою, після бою втратив свідомість і помер 8 серпня о 22:59 через субдуральну гематому — скупчення крові між мозком і черепом.

Уракава отримав травму в поєдинку проти Йодзі Сайто, який закінчився його технічним нокаутом у восьмому раунді.

За даними Всесвітньої боксерської організації (WBO), він помер від травм, отриманих у бою, лише через кілька днів після смерті Котарі.

Президент WBO Маурісіо Сулейман висловив співчуття сім’ям загиблих та боксерській спільноті Японії, наголосивши на необхідності посилити заходи безпеки в боксі та впровадити програми профілактики.

