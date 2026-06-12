Джессі Родрігес звільнив усі титули чемпіона світу
Непереможний американець дебютує у новому для себе дивізіоні
близько 2 годин томуПідписатися в
Джессі Родрігес / Фото - ESPN
Американський боксер Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) звільнив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO у другій найлегшій вазі. Про це повідомляє Bad Left Hook.
Він звільнив пояси перед дебютом у легшій вазі.
13 червня Родрігес проведе бій проти Антоніо Варгаса – володаря титулу WBA цієї вагової категорії.
Раніше WBC відібрала у Джессі титул чемпіона світу.
Нагадаємо, зірковий американець готовий до проведення боїв з братами Іноуе.
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