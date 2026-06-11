Володимир Кириченко

WBC (Всесвітня боксерська рада) позбавила американця Джессі Родрігес (23-0, 16 КО) титулу чемпіона світу у другому найлегшому дивізіоні. Про це повідомляє The Ring.

Це сталося після того, як він заявив, що не повернеться до цієї вагової категорії.

Очікується, що Родрігес також відмовиться від своїх чемпіонських титулів The Ring, WBA та WBO.

13 червня Джессі Родрігес проведе бій проти чемпіона WBA у легшій вазі Антоніо Варгаса.

Раніше повідомлялося, що титулований американець готовий до проведення боїв з братами Іноуе.