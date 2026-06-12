Усик здійснив візит до Пентагону
Лідер хевівейту – серед запрошених на шоу в UFC в Білому домі?
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександр Усик / Фото - ESPN
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (25-0, 16 КО) відвідав Пентагон.
Боксер у соцмережах опублікував фото з Міністерства оборони США.
14 червня в Білому домі відбудеться турнір UFC.
Нагадаємо, Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у спорті за версією Time.
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