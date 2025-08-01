Джошуа запропонував Гірну разом зайти у футбольну індустрію
Цікава пропозиція від колишнього чемпіона світу
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) звернувся до свого промоутера, голови Matchroom Едді Гірна.
«Едді, твоя сімʼя підкорила дартс, снукер, пул, бокс, риболовлю, гольф, володіла футбольним клубом («Лейтон Орієнт», а зараз спонсорує «Брентвуд Таун» – прим.), а також ти мав присутність у баскетболі, нетболі та гімнастиці.
Я вважаю, що «ми» могли б розглянути індустрію футбольних агентств і мати там сильний вплив.
Уяви, якби ми були менеджерами гравця, що допоміг Англії виграти чемпіонат світу.
Подзвони мені завтра, друже».
Джошуа не виходив на ринг з вересня 2024-го, коли програв нокаутом Даніелю Дюбуа. Ентоні переніс операцію на лікті.
Нагадаємо, засновник Matchroom Boxing розповів, скільки ще боїв проведе Джошуа.
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