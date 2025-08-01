Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) звернувся до свого промоутера, голови Matchroom Едді Гірна.

«Едді, твоя сімʼя підкорила дартс, снукер, пул, бокс, риболовлю, гольф, володіла футбольним клубом («Лейтон Орієнт», а зараз спонсорує «Брентвуд Таун» – прим.), а також ти мав присутність у баскетболі, нетболі та гімнастиці.

Я вважаю, що «ми» могли б розглянути індустрію футбольних агентств і мати там сильний вплив.

Уяви, якби ми були менеджерами гравця, що допоміг Англії виграти чемпіонат світу.

Подзвони мені завтра, друже».