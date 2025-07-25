Відомий американський спеціаліст Тедді Атлас для Seconds Out розповів, чому не хоче бачити третій поєдинок між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та ексчемпіоном британцем Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

«Я не хочу цього бачити, і зараз поясню чому. Я вже бачив достатньо. Я бачив, як Усик переміг Ф’юрі. Я люблю обох — вони зробили чимало доброго для боксу, для своїх родин і для себе. Вони чудові, справжні воїни, усе так. Але я більше не хочу цього бачити. Олександр переміг двічі.

У першому бою це могло бути нокаутом, якби він не стримався, коли Ф’юрі впав. Він міг завдати останнього удару, який би серйозно йому нашкодив. Я вже був там, я це бачив, я знаю цей фільм – не знімайте його знову.

Як людина, яка все життя в боксі, але також як батько і дідусь, я вважаю, що обидва вже дуже близько до межі, яку їм дав Бог».