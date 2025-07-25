Усик – на вершині рейтингу P4P від BoxRec, Альварес – поза топ-5
Десятку кращих замкнув ексконкурент Ломаченка
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - Sky Sports
Статистичний портал BoxRec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
На вершині знаходиться абсолютний чемпіон світу у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
У своєму останньому бою Усик нокаутував Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у 5-му раунді та втретє в кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона.
Рейтинг P4P за версією BoxRec:
1. Олександр Усик
2. Наоя Іноуе
3. Теренс Кроуфорд
4. Дмитро Бівол
5. Артур Бетербієв
6. Сауль Альварес
7. Джессі Родрігес
8. Дзунто Накатані
9. Давід Бенавідес
10. Шакур Стівенсон
Оновлений рейтинг рейтинг P4P від ESPN.