Денис Сєдашов

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (27-2, 6 КО) успішно захистив титул WBO Global у поєдинку проти представника Іспанії Сауля Луни (12-4-1, 3 КО).

Протистояння тривало всі 10 раундів, під час яких іспанський боксер тричі побував у нокдауні. За підсумками поєдинку всі троє суддів віддали одностайну перемогу українцю з рахунком 100-88, 100-87 та 100-87.

Бій відбувся в Ужгороді у межах вечора боксу від SpartaBox Faniian Promotions, присвяченого Патрульній поліції України.

Постол нокаутував угорця в першому раунді на вечорі боксу в Ужгороді.