Фаніян захистив титул WBO Global, тричі відправивши Луну в нокдаун
Бій тривав всі десять раундів
Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (27-2, 6 КО) успішно захистив титул WBO Global у поєдинку проти представника Іспанії Сауля Луни (12-4-1, 3 КО).
Протистояння тривало всі 10 раундів, під час яких іспанський боксер тричі побував у нокдауні. За підсумками поєдинку всі троє суддів віддали одностайну перемогу українцю з рахунком 100-88, 100-87 та 100-87.
Бій відбувся в Ужгороді у межах вечора боксу від SpartaBox Faniian Promotions, присвяченого Патрульній поліції України.
Постол нокаутував угорця в першому раунді на вечорі боксу в Ужгороді.
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