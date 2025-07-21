Колишній тренер Тайсона назвав одну особливу річ у кар'єрі Усика
Це не для кого не секрет
близько 8 годин тому
Олександр Усик / Фото - Yahoo
Відомий американський спеціаліст Тедді Атлас прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
«Він багато чого робить добре, наприклад, ця контратака, яка закінчила бій.
Але є одна особлива річ, яку він робить протягом усієї своєї кар’єри – перемагає! Велич!».
Нагадаємо, на івенту у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді та став триразовим абсолютним чемпіоном світу.
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