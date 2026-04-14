Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) після перемоги над росіянином Арсланбеком Махмудовим заявив, що є тільки один боксер, з яким він готовий зустрітися в наступному поєдинку в разі зриву мегафайту з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

За словами Ф'юрі, він не проти провести третій бій з Олександром Усиком. Цитує Тайсона boxingnewsonline.net.

«Мене не цікавить Даніель Дюбуа. Мене не цікавить Мозес Ітаума. Мене не цікавлять усі ці хлопці. Усі вони чудові бійці, я бажаю їм усього найкращого у світі та удачі, але я хочу побитися з Ентоні Джошуа. Ось і все. Або, якщо Ей Джей цього не хоче, давайте влаштуємо трилогію з Усиком».

Нагадаємо, що 11 квітня Ф'юрі переміг Махмудова одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лондоні.