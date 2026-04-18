Гриців нокаутував Дуродолу в першому раунді, а Михалушко переміг Петросяна у Львові
Обидва українці захистили чемпіонські пояси
близько 1 години тому
Українці Олександр Гриців (13-0, 9 КО) та Ярослав Михалушко (13-0, 9 КО) здобули перемоги у головних поєдинках турніру у Львові, зберігши свої пояси та статус непереможених бійців.
Олександр Гриців, який володіє титулом WBC Francophone у другій важкій вазі, завершив бій проти нігерійця Оландреважі Дуродоли (50-11, 44 КО) вже у першому раунді. Українець притис суперника до канатів серією бокових ударів, після чого Дуродола опустився на коліно і відмовився продовжувати поєдинок.
Ярослав Михалушко захищав титул WBC International у напівсередній вазі проти співвітчизника Зоравора Петросяна (15-4, 7 КО). Бій тривав усі відведені 10 раундів. Судді одностайно віддали перемогу чинному чемпіону — 96-94, 96-94, 96-94.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05