Усик завітав до Білого дому та провів зустріч із Дональдом Трампом
Спільне фото боксера та американського лідера з Овального кабінету оприлюднила прессекретарка Білого дому
близько 1 години томуПідписатися в
Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Офіційний візит українського боксера відбувся в Овальному кабінеті Білого дому.
Про це у своїх соціальних мережах повідомила помічниця та радниця з питань комунікацій американського лідера Марго Мартін. Вона також опублікувала спільне фото Трампа та Усика.
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