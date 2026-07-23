Канело відповів, скільки боїв він проведе до завершення кар'єри
Зірковий мексиканець вже все довів у ринзі
близько 1 години томуПідписатися в
Колишній абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявив, що йому залишилося провести ще 3-4 поєдинки до завершення кар’єри.
«Йдеться не про гроші. Я отримую багато великих гонорарів, як ти кажеш, але я все ще люблю бокс. Я роблю це не тому, що заробляю великі гроші, а тому, що справді досі отримую задоволення.
Але мені вже нічого доводити. Я досяг у боксі практично всього. Мені залишилося провести ще три-чотири бої, бо в мене є й інші цілі поза боксом».
Наприклад?
«Мій бізнес і можливість насолоджуватися…».
Canelo Promotions?
«Ні, не думаю».
Ні?
«З огляду на те, що зараз відбувається з промоутерами, я не хочу бути втягнутим у подібні речі. У мене нема мети бути промоутером чи воювати з іншими. Я не хочу в це вплутуватися».
Свій наступний поєдинок мексиканець проведе 31 жовтня проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).
Нагадаємо, Канело прагне отримати реванш проти Кроуфорда.
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