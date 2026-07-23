Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон у другому середньому дивізіоні мексиканець Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) заявив, що йому залишилося провести ще 3-4 поєдинки до завершення кар’єри.

«Йдеться не про гроші. Я отримую багато великих гонорарів, як ти кажеш, але я все ще люблю бокс. Я роблю це не тому, що заробляю великі гроші, а тому, що справді досі отримую задоволення.

Але мені вже нічого доводити. Я досяг у боксі практично всього. Мені залишилося провести ще три-чотири бої, бо в мене є й інші цілі поза боксом».

Наприклад?

«Мій бізнес і можливість насолоджуватися…».

Canelo Promotions?

«Ні, не думаю».

Ні?

«З огляду на те, що зараз відбувається з промоутерами, я не хочу бути втягнутим у подібні речі. У мене нема мети бути промоутером чи воювати з іншими. Я не хочу в це вплутуватися».

Canelo believes he has 3-4 more fights left before calling it a career:



"I don't do it because I get big paydays. I do it because I still truly enjoy and love boxing.



There is nothing left for me to prove because I've accomplished pretty much everything in boxing.



Maybe there… pic.twitter.com/YEn2tIQVCs — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 22, 2026

Свій наступний поєдинок мексиканець проведе 31 жовтня проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Нагадаємо, Канело прагне отримати реванш проти Кроуфорда.