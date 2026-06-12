Раc Анбер, катмен володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), для The Ring розповів про свій найтепліший спогад у боксі.

«Незалежно від моєї роботи з Усиком, Ломою, завоювання чемпіонських поясів – якими б величними не були ті звитяги, якими б масштабними не були ті події, ніщо і ніколи не зрівняється з виграшем Отісом Грантом чемпіонського титулу.

Це назавжди залишиться моїм найбільшим і найтеплішим спогадом з тієї простої причини, що за 16 років до того, коли йому було 13, а мені всього на кілька років більше, 19 чи 20, ми мріяли і казали: «Ми виграємо чемпіонський титул». І це збулося в грудні 1997 року, як не дивно, у Шеффілді – батьківщині чемпіонату світу зі снукеру. Ніщо з цим не зрівняється».