Керрінґтон показав майстер-клас Хеїту та став тимчасовим чемпіоном WBC
Повноцінним титулом володіє Фултон
29 хвилин тому
Брюс Керрінґтон / Фото - Sky Sports
В ніч на 27 липня у The Theater at Madison Square Garden (штат Нью-Йорк, США) відбувся вечір боксу промоутерської компанії Top Rank Boxing.
У премейні американський боксер напівлегкої ваги Брюс Керрінґтон (16-0, 9 KO) переміг одностайним рішенням суддів бразильця Матеуса Хеїту (14-1, 9 KO) та став тимчасовим чемпіоном WBC – 119-109, 119-109, 120-108.
Нагадаємо, повноцінним титулом володіє Стівен Фултон (23-1, 8 КО), який, за чутками, у своєму наступному поєдинку битиметься проти чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі ОʼШакі Фостера (23-3, 12 KO).
У головному поєдинку вечора Ксандер Заяс завоював вакантний титул чемпіона WBO і став наймолодшим діючим чемпіоном світу.
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