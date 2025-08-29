Відомий промоутер Едді Хірн вважає, що колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) втратив інтерес до боксу після поєдинку проти Раяна Гарсії (24-2, 20 КО). Слова наводить Boxing 24/7.

За словами Хірна, ключовим фактором стала не лише поразка, а й реакція громадськості.

Девін сильно змінився. Він розлюбив бокс після того, що сталося в бою з Гарсією та через весь цей хаос. Люди зробили його лиходієм у ситуації, коли він програв супернику, в організмі якого виявили заборонені препарати. Цього взагалі не мало статися.

Зараз, як на мене, Девін виходить у ринг переважно заради грошей. І саме це небезпечно, адже тоді ти вже не той боєць, яким був раніше.