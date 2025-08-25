Едді Гірн, промоутер британського ексчемпіона у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), для Аustralian Boxing Central розповів, чи хоче він організувати поєдинок свого клієнта з відомив відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 КО).

«Це частково те, що всі хочуть бачити. Частково тому люди й вмикають трансляцію.

Джошуа не виходив у ринг уже рік. Він повернеться з якимось боєм. Чи є Джейк Пол розминкою? Не зовсім. Не можна сидіти тут і казати: «Це великий бій. Це конкурентно». Ні, це не так. Це 75-й номер рейтингу крузервейту проти Ей Джея. Тож це не те, що ми колись серйозно розглядали б.

Але я не можу, як людина, що представляє Ентоні Джошуа, сидіти й не розглядати потенційно найбільший гонорар у його кар’єрі за бій із Джейком Полом. Я знаю, наскільки великим це буде. Це, мабуть, найбільший бій у боксі, як би дивно це не звучало. І це світ, у якому ми живемо.

Я думаю, що Джошуа вважає: «Я зітру його на порох». Але під час підготовки Джейк буде провокувати, буде лізти під шкіру. Не забувайте, що Джейк казав: «У нього немає підборіддя. Він закінчений». Реальність у тому, що Ентоні – не завжди такий вже й добрий хлопець. Він теж небезпечний чоловік».