Хргович хоче побитися з Ітаумою? Хорват назвав себе покидьком
Гроші вирішують усе
близько 2 годин тому
Мозес Ітаума / Фото - BBC
Хорватський боксер надважкого дивізіону Філіп Хргович (19-1, 14 КО) відповів, чи хоче він битися з британським проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).
Цитує Хрговича boxingnews24.com.
«Звісно, він молода, перспективна суперзірка, а я – найкрутіший покидьок у дивізіоні.
Це було б для нього чудовим випробуванням, щоб зрозуміти, чи він справжній боєць. Він – новий Майк Тайсон, чи я – новий Джордж Форман? Я хотів би з ним битися, але все залежить від Френка Воррена. Скільки він заплатить».
Нагадаємо, 17 серпня, Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.
Нагадаємо, саудівський промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати бій Ітауми з абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.