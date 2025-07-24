Володимир Кириченко

Колишній британський чемпіон світу Джонні Нельсон оцінив шанси абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти топових боксерів минулого.

Цитує Нельсона Sky Sports.

Хтось обожнює Алі, хтось пам’ятає Тайсона, когось вразив джеб Ларрі Холмса чи домінування Леннокса Льюїса. Кого з них ви уявляєте в бою проти Усика?

«Мене вже питали про це кілька разів. І я вважаю, що це несправедливо – порівнювати Усика з кимось із них. Це все суб’єктивно. Але Усик переміг усіх, хто був у його епосі. Тож треба дивитися на тих, кого він здолав у свій час.

А якщо згадувати Алі – у нього були суперники як Клівленд Вільямс, Санні Лістон, якого називали сучасним Майком Тайсоном. І Алі їх переміг. Те саме з Форманом і Фрейзером.

Тому порівнювати складно. Бо все залежить від стилів бою. А якщо ви спитаєте мою особисту думку: я думаю, що Леннокс Льюїс переміг би Усика. Алі – теж. Але це моє особисте бачення. Бо я пам’ятаю ті часи, мене надихали ті бійці.

А Усик – усього 24 бої, але що він зробив у такому віці – це просто неймовірно. Йому потрібно віддати належне не тільки за досягнення в ринзі, а й за те, як він поводиться поза ним».

Раніше повідомлялося, що Усик в кінці року відмовиться від чемпіонських титулів.