Колишній чемпіон світу Тоні Белью назвав, кого хоче побачити наступним суперником перспектив британського боксера Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Цитує Белью givemesport.com.

«Як на мене, наступним боєм для нього має бути хтось на кшталт Енді Руїса. Він – ідеальний суперник. І Мозес гарантовано пройде кілька раундів проти Енді Руїса.

Бо за жодних обставин Мозес не може вийти на бій з Олександром Усиком, не маючи бою більше шести раундів. Так не має бути».