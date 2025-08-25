У Британії підібрали суперника для Ітауми – це кривдник Джошуа
До бою з Усиком треба підгототуватися?
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Тоні Белью назвав, кого хоче побачити наступним суперником перспектив британського боксера Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).
Цитує Белью givemesport.com.
«Як на мене, наступним боєм для нього має бути хтось на кшталт Енді Руїса. Він – ідеальний суперник. І Мозес гарантовано пройде кілька раундів проти Енді Руїса.
Бо за жодних обставин Мозес не може вийти на бій з Олександром Усиком, не маючи бою більше шести раундів. Так не має бути».
16 серпня Ітаума нокаутував ветерана хевівейта Ділліана Вайта у 1-му раунді.
Руїс зазнав пошкодження у своєму останньому бою проти Джарелла Міллера, який завершився внічию у серпні минулого року.
Нагадаємо, Ітаума увійшов до топ-10 рейтингу The Ring.