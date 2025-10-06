Володимир Кириченко

Промоутерська компанія легендарного філіппінського боксера Менні Пак'яо (62-8-3, 39 KO) оголосила про проведення першого вечора боксу в США.

Турнір відбудеться 29 листопада у Каліфорнії. Про це повідомляє MMA Junkie.

У головному бою вечора 30-річний ексчемпіон світу з Венесуели Лоренцо Парра (23-1-1, 17 KO) зустрінеться з американським боксером Елайджем Пірсом (21-2, 17 KO). Поєдинок пройде у напівлегкій вазі та матиме статус відбіркового за версією WBO.

Крім того, на змаганні відбудеться професійний дебют 24-річного Еммануеля «Джимуеля» Пак'яо-молодшого, сина знаменитого філіппінського чемпіона. Ця подія стане ще однією істотною частиною шоу, з яким Manny Pacquiao Promotions виходить на американський ринок.

Нагадаємо, повернення Пак'яо на ринг заплановано на січень на турнірі PBC, який транслюватиметься на Amazon Prime за системою PPV.