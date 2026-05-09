Володимир Кириченко

Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) стане клієнтом промоутерської компанії Zuffa Boxing. Про це повідомляє журналіст Sports Illustrated та DAZN Boxing Кріса Меннікс.

За даними джерела, сторони знаходяться на фінальному етапі перемовин. На скільки та яку суму буде розрахована угода – не зазначається.

Reporting here: 140-pound titleholder Shakur Stevenson is finalizing a deal with Zuffa Boxing. Stevenson set to join Conor Benn as the most high profile names in the Zuffa stable. https://t.co/qlzdfRo0di — Chris Mannix (@SIChrisMannix) May 9, 2026

Нагадаємо, до квітня минулого року інтереси американця представляла компанія Matchroom Boxing.

Востаннє 28-річний боксер виходив на ринг у лютому цього року, коли якраз і здобув титул чемпіона WBO у поєдинку проти Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО).

Бій тривав всі 12 раундів та завершився перемогою Стівенсона одностайним рішенням суддів – 119:109, 119:109, 119:109.

Нагадаємо, раніше Zuffa Boxing підписала ще двох українських боксерів.