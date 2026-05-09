Шакур підпише контракт із Zuffa Boxing, Хірн продовжує зазнавати втрат
Зірковий американець став на сторону президента UFC
близько 3 годин тому
Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) стане клієнтом промоутерської компанії Zuffa Boxing. Про це повідомляє журналіст Sports Illustrated та DAZN Boxing Кріса Меннікс.
За даними джерела, сторони знаходяться на фінальному етапі перемовин. На скільки та яку суму буде розрахована угода – не зазначається.
Нагадаємо, до квітня минулого року інтереси американця представляла компанія Matchroom Boxing.
Востаннє 28-річний боксер виходив на ринг у лютому цього року, коли якраз і здобув титул чемпіона WBO у поєдинку проти Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО).
Бій тривав всі 12 раундів та завершився перемогою Стівенсона одностайним рішенням суддів – 119:109, 119:109, 119:109.
Нагадаємо, раніше Zuffa Boxing підписала ще двох українських боксерів.
