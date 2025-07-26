Денис Сєдашов

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) в інтерв’ю для YouTube-каналу Daily Mail поділився спогадами про початок свого шляху в спорті та першу мрію — здобути олімпійське золото.

Я захотів стати олімпійським чемпіоном одразу після того, як почав займатися боксом. У щоденнику зазвичай пишуть, ким хочеш стати. Але я замість «ким я хочу бути» написав, що я хочу стати олімпійським чемпіоном — навіть вказав дату та вагову категорію. Але помилився на чотири роки: я став чемпіоном не у 2008-му, а у 2012 році, і не в категорії до 81 кг, а до 91 кг. Олександр Усик

Нагадаємо, Олександр Усик здобув золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року, перемігши у фіналі італійця Клементе Руссо.

Усик — №1 у світі за версією Сауля Альвареса.