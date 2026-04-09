Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вперше висловився щодо позитивного тесту на заборонені речовини. Новозеландський боксер зазначив, що наразі триває юридичний процес, і він очікує на остаточне рішення. Слова наводить Boxing news online.

За словами Паркера, новина про позитивну допінг-пробу стала несподіванкою як для нього, так і для його команди.

Зараз ми проходимо певний процес. Сподіваюся, що скоро все проясниться, і я зможу повернутися, а поки що мені потрібно чекати й бути терплячим. Жодних конкретних термінів немає – я просто маю чекати, подивитися на результат і зрозуміти, що буде далі. Я був здивований, думаю, ви теж були здивовані. Ми просто чекаємо, що станеться. Не можна отримати остаточний результат, поки не буде прийняте рішення, тож мені потрібно бути терплячим і чекати. Джозеф Паркер

У команді Паркера вперше прокоментували позитивний допінг-тест на кокаїн.