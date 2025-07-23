«Поглянь у дзеркало». Белью жорстко розкритикував Дюбуа за роль батька в команді
Колишній чемпіон світу закликав британця переосмислити своє місце в боксі
18 хвилин тому
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью виступив із критикою на адресу британського надважковаговика Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) після його поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО).
В інтерв’ю EsportsInsider Белью поставив під сумнів участь батька боксера у його команді:
Яке взагалі значення має його батько у кутку? У боксі має бути тренер, який дає тобі чіткі вказівки, а не батько. Тобі не потрібно шукати його схвалення — ти дорослий чоловік.
Белью також закликав 27-річного Дюбуа переосмислити свою мотивацію в спорті:
Даніелю потрібно подивитися в дзеркало й чесно спитати себе: «Чи справді я хочу боксувати?» І ще важливіше: «Для кого я це роблю?» Якщо відповідь буде — для себе, тоді він зможе знову піднятися.
Чісора жорстко розкритикував Дюбуа за поразку від Усика.