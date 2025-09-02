Помер колишній суперник Мохаммеда Алі та Фрейзера
Він провів 83 бої на професійному ринзі
7 хвилин тому
Джо Багнер / Фото - Yahoo
У 75-річному віці помер британський боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО).
Багнер двічі володів титулами чемпіона Великої Британії та Співдружності у важкому дивізіоні, був триразовим чемпіоном Європи.
Багнер у 1973 році бився із Мохаммедом Алі та Джо Фрейзером у хевівейті. Обом боксерам він програв за очками. У 1975-му Джо провів реванш з Алі, де знову зазнав поразки.
Упродовж своєї кар’єри з 83 боїв Джо також виходив у ринг проти таких суперників, як Ерні Шейверс, Генрі Купер і Френк Бруно.
