Володимир Кириченко

У 75-річному віці помер британський боксер Джо Багнер (69-13-1, 41 КО).

Багнер двічі володів титулами чемпіона Великої Британії та Співдружності у важкому дивізіоні, був триразовим чемпіоном Європи.

Багнер у 1973 році бився із Мохаммедом Алі та Джо Фрейзером у хевівейті. Обом боксерам він програв за очками. У 1975-му Джо провів реванш з Алі, де знову зазнав поразки.

We are deeply saddened to learn that Joe Bugner has passed away, aged 75.



Bugner fought Muhammad Ali and Joe Frazier back-to-back in 1973, and would go on to rematch Ali in 1975. He also shared the ring with the likes of Earnie Shavers, Henry Cooper and Frank Bruno during his 83… pic.twitter.com/YRJDHDJvmI — Boxing News (@BoxingNewsED) September 1, 2025

Упродовж своєї кар’єри з 83 боїв Джо також виходив у ринг проти таких суперників, як Ерні Шейверс, Генрі Купер і Френк Бруно.

