Володимир Кириченко

Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Двайт Мухаммад Каві помер у віці 72 років. Про це повідомляє ESPN.

За словами сестри ексбоксера, Каві помер у п’ятницю, 25 липня, після п’ятирічної боротьби з деменцією.

Американський боксер, відомий під прізвиськом «The Camden Buzzsaw», був чемпіоном світу у напівважкій та першій важкій вазі. Він увійшов в історію боксу завдяки своєму непохитному стилю, агресивній манері ведення бою та бою-легенді проти Евандера Холіфілда у 1986 році.

Біографія: від в’язня до чемпіона

Двайт народився у Камдені, штат Нью-Джерсі, у 1953 році. В юності потрапив до в’язниці, але саме там зацікавився боксом. Після звільнення розпочав кар’єру в любителях, а у 1978 – дебютував на професійному ринзі. У 1980-х змінив ім’я після переходу в іслам.

Найвизначніші бої

1981 – перемога над Метью Саадом Мухаммадом і здобуття титулу WBC у напівважкій вазі.

1983 – захист титулу проти Леона Спінкса.

1985 – перехід у першу важку вагу та завоювання титулу WBA.

1986 – легендарний бій з Евандером Холіфілдом, визнаний одним із найкращих у вазі до 91 кг.

Що кажуть про Каві

Реакції боксерів:

Тім Бредлі (аналітик ESPN):

«Каві був звіром у ринзі: невисокий, потужний, невблаганний. Він влаштував Голіфілду одну з найважчих ночей у його кар’єрі».

Евандер Холіфілд:

«Це був один з найважчих боїв у моєму житті. Двайт йшов уперед без зупинки. Тієї ночі я справді заслужив свою повагу».

Бернард Хопкінс:

«Спочивай з миром, один із найкращих бійців Філадельфії. Двайт Каві був справжнім воїном серед воїнів».

Реакції ЗМІ:

The Ring Magazine:

«Стиль постійного тиску та ментальність бульдога зробили Каві одним із найстрашніших напівважковаговиків 1980-х».

Boxing News 24:

«Хоча Каві мав зріст лише 170 см, він бився як велетень. Його втрата – великий удар для золотої епохи боксу».

FightHype:

«Бійцівський трудяга з елітною технікою – Каві був бійцем старої школи, якого фанати глибоко поважали».

Спадок і вшанування

Його стиль бою – постійний пресинг, потужні аперкоти з обох рук, низький центр ваги – робив Каві унікальним. Його вважають одним з найкращих представників своєї епохи у напівважкій вазі.

«Каві зробив ринг домом для невисоких, але вибухових бійців» – з допису в Reddit.

FAQ

Хто такий Двайт Мухаммад Каві?

Колишній чемпіон світу в напівважкій (WBC) та першій важкій вазі (WBA), боєць 1980-х з неповторним стилем.

Який його найвідоміший бій?

Поєдинок з Евандером Холіфілдом у 1986 році, який вважається одним з найкращих у цій ваговій категорії.

Чому він змінив ім’я?

Після прийняття ісламу, як і багато інших спортсменів того часу.

Коли він завершив кар’єру?

У 1999 році, після 21 року у професійному ринзі.

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