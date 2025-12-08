«Повернуся, коли буду готовий». Спенс пояснив, чому не поспішає відновлювати кар’єру
Останній бій він провів у 2023 році
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Еррол Спенс (28-1, 22 КО) поділився інформацією щодо свого майбутнього у боксі. Слова наводить Fight Hub TV.
35-річний американець зізнався, що нині не поспішає повертатися на ринг і насолоджується часом із сім’єю. Спенс розповів, що отримує пропозиції про бої, але поки не готовий ухвалити рішення.
За його словами, зараз головний пріоритет — діти, наречена та батьки.
Повернуся тоді, коли буду готовий.
