«Привезіть когось сильнішого: Гриців — про перемогу над Дуродолою
Українець здобув звитягу нокаутом у першому раунді
18 хвилин тому
Український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 KO) прокоментував дострокову перемогу над нігерійцем Оланреваджу Дуродолою (50-11, 44 КО). На вечорі боксу у Львові володар титулу WBC Francophone у бріджервейті нокаутував суперника вже у першому раунді. Слова наводить ua.tribuna.com.
Що я можу сказати? Привезіть когось сильнішого і побачите довший бій. А поки буду в першому раунді. Привезете когось сильнішого? Так? Добре.
Молодан нокаутом переміг Аедо на вечорі боксу у Львові.
