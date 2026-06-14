Денис Сєдашов

Американський боксер Джессі Родрігез (24-0, 17 КО) став чемпіоном світу у третій для себе ваговій категорії. Він відібрав титул WBA у легшій вазі у чинного володаря поясу Антоніо Варгаса (19-2-1, 11 КО).

У п’ятому раунді Варгас побував у нокдауні, але зміг піднятися. Розв'язка настала у шостій трихвилинці. Джессі знову відправив суперника на канвас, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

BAM STOPS VARGAS 😤🔥#RodriguezVargas | Live now on DAZN ▪️ pic.twitter.com/6EPmKBPV7e — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 14, 2026

Завдяки цій перемозі непереможений Родрігез тепер має у своєму активі чемпіонські титули трьох дивізіонів.

Титулований американець готовий до проведення боїв з братами Іноуе.