Родрігез нокаутував Варгаса і завоював титул WBA у легшій вазі
Бій завершився у шостому раунді
близько 1 години томуПідписатися в
Американський боксер Джессі Родрігез (24-0, 17 КО) став чемпіоном світу у третій для себе ваговій категорії. Він відібрав титул WBA у легшій вазі у чинного володаря поясу Антоніо Варгаса (19-2-1, 11 КО).
У п’ятому раунді Варгас побував у нокдауні, але зміг піднятися. Розв'язка настала у шостій трихвилинці. Джессі знову відправив суперника на канвас, після чого рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.
Завдяки цій перемозі непереможений Родрігез тепер має у своєму активі чемпіонські титули трьох дивізіонів.
Титулований американець готовий до проведення боїв з братами Іноуе.
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