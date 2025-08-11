Володимир Кириченко

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками про бій між володарем титулу WBA у першій середньому дивізіоні Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитує Шакура boxingnews24.com.

«Кроуфорд – єдиний, хто може перемогти Канело у другій середній вазі. Канело не дуже добре справляється з шульгами, а стиль Теренса ідеально підходить, щоб це використати».

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі.

На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.