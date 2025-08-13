Шакур вважає свого співвітчизника одним з кращих боксерів сучасності
Фанати можуть напрягтися
близько 2 годин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) для The Ring поділився думкою про свого співвітчизника Реймонда Форда (17-1-1, 8 КО).
«Рей Севедж – один з найкращих бійців у світі».
Форд проведе бій проти пуерториканця Абрахама Нови (24-3-1, 17 КО). Поєдинок пройде 16 серпня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія в андеркарді бою між Мозесом Ітаумою та Ділланом Вайтом.
Раніше Шакур назвав єдиного боксера, який може здолати Канело.
Поділитись