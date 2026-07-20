Денис Сєдашов

Жіноча тенісна асоціація (WTA) з 1 липня 2026 року зробила обов'язковим одноразове гендерне тестування для допуску спортсменок до турнірів. Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг.

Тест передбачає перевірку мазка, слини або крові на наявність гена SRY, який відповідає за розвиток за чоловічим типом. У разі його виявлення тенісистку тимчасово відсторонять для додаткового обстеження. Допуск до змагань буде можливим лише за умови підтвердження синдрому повної нечутливості до андрогенів або відсутності впливу чоловічого статевого дозрівання.

Тенісистки також зобов’язані підписати згоду на тестування. За відмову або порушення правил передбачені санкції: попередження, штрафи, анулювання результатів та відсторонення.

З 2028 року аналогічний генетичний тест стане обов'язковим на Олімпійських іграх.

Снігур у трисетовому матчі обіграла німкеню на старті турніру у Празі.