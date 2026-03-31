Володимир Кириченко

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про зустріч з президентом УАФ Андрієм Шевченком та ексчемпіоном у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

«Ми з Ентоні були щасливі зустрітись та поспілкуватись з легендою українського футболу Андрієм Шевченком. І хто знає… Можливо, колись нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі».

Зазначимо, що Усик та Джошуа разом проводять тренувальний табір в Іспанії.

Раніше зірковий промоутер Едді Хірн поділився подробицями підготовки Джошуа разом із командою Усика.