Усик та Джошуа провели зустріч з Шевченком, але не на футбольному полі
Олександр не виключає можоивості перевірити на міцність президента УАФ
Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про зустріч з президентом УАФ Андрієм Шевченком та ексчемпіоном у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).
«Ми з Ентоні були щасливі зустрітись та поспілкуватись з легендою українського футболу Андрієм Шевченком.
І хто знає… Можливо, колись нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі».
Зазначимо, що Усик та Джошуа разом проводять тренувальний табір в Іспанії.
Раніше зірковий промоутер Едді Хірн поділився подробицями підготовки Джошуа разом із командою Усика.
