Володимир Кириченко

Об'єднаний чемпіон світу у напівважкому дивізіоні Дмитро Бівол (24-1, 12 KO) збирається провести наступний бій навесні 2026 року.

Як повідомив менеджер Бівола Вадим Корнілов сайту The Ring, повернення Бівола в ринг очікується в березні або квітні.

Видання пише, що одним із потенційних суперників Бівола є обов'язковий претендент за версією IBF Міхаель Айферт. Для чинного чемпіона це буде перший бій після операції на спині, яку він переніс у серпні.

Нагадаємо, що останній поєдинок Бівол провів у лютому, коли переміг Бетербієва в реванші рішенням більшості суддів.

Раніше повідомлялося, що Артур Бетербієв та Девід Бенавідес дали згоду на бій.