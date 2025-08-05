Стівенсон назвав єдиного боксера, який може перемогти Канело
Це колишній абсолют у двох дивізіонах
близько 2 годин тому
Чемпіон світу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками про бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другому середньому дивізіоні Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
«Я вважаю, що з огляду на стиль Канело і те, як він боксує, Кроуфорд – єдиний, хто міг би його перемогти.
Те, що Теренс – шульга, трохи ускладнює справу для Канело. Мені здається, Сауль має певні проблеми з шульгами – я це побачив у бою з Джоном Райдером. Він виглядав не надто добре. Просто Канело бився з шульгою, і це зробило бій трохи важчим».
Бій між Кроуфордом та Канело відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі.
Нагадаємо, Кроуфорд знаходиться у топ-3 рейтинга Р4Р від The Ring.
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