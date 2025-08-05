Чемпіон світу WBC у легкому дивізіоні американець Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) поділився думками про бій між чемпіоном WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) та абсолютним чемпіоном у другому середньому дивізіоні Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

«Я вважаю, що з огляду на стиль Канело і те, як він боксує, Кроуфорд – єдиний, хто міг би його перемогти.

Те, що Теренс – шульга, трохи ускладнює справу для Канело. Мені здається, Сауль має певні проблеми з шульгами – я це побачив у бою з Джоном Райдером. Він виглядав не надто добре. Просто Канело бився з шульгою, і це зробило бій трохи важчим».