«Тіло підвело, але не серце»: Вордлі емоційно відреагував на втрату титул
Британський суперважковаговик подякував Дюбуа за бій
близько 3 годин тому
Британський суперважковаговик Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) вперше прокоментував втрату титулу WBO у поєдинку проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО). Попри драматичний початок зустрічі, Вордлі не зміг втримати перевагу та поступився нокаутом наприкінці бою.
На своїй сторінці в Х боксер віддав належне супернику та подякував вболівальникам за підтримку:
Моє тіло підвело мене, але серце – ні. І з цим я можу змиритися. Вітаю, Даніель. Дякую тобі за відмінний бій, гідний місця в підручниках історії. Дякую Манчестеру і всім, хто був зі мною на цьому шляху.
