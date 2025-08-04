«Це найвеличніші». Кальзаге склав рейтинг найкращих боксерів
У топ не потрапив Олександр Усик
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу та легенда британського боксу Джо Кальзаге назвав, на його думку, чотирьох найвидатніших боксерів в історії.
У коментарі для телеканалу First Round TV озвучив свій топ-4:
Великий Марвін Хаглер, Шугар Рей Леонард, Мухаммед Алі та Шугар Рей Робінсон.
Нагадаємо, Джо Кальзаге завершив кар’єру непереможеним — з рекордом 46-0, 32 з яких завершив достроково.
Ігор Шевадзуцький: «Усик — це боксер рівня Мохаммеда Алі».