Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер суперважкого дивізіону британець Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для BoxNation розповів, чому його підопічний відмовився від елімінатора IBF.

Були повідомлення про відмову від фінального елімінатора IBF проти Френка Санчеса. Тож в чому була причина цього?

«Наразі жодного рішення не прийнято. Ми хочемо робити правильні кроки у потрібний час. Йому 20 років. Ми будемо керувати ним так, як ми керуємо іншими нашими бійцями, і вибирати правильні моменти та правильний час для проведення правильних боїв. Кілька боїв, які я хотів би провести, не змогли відбутися, тому що люди або вимагали таких грошей, як за бій за титул чемпіона світу, або їм просто не хотілося битись.

Як тільки він виграє титул чемпіона світу, всі захочуть битися, бо вони зароблять на цьому і будуть битися за титул чемпіона світу. Наразі всі вичікують, бо їм цікаво, що робитиме пан Усик, і це, власне, суть усього цього. Але цього тижня ми оголосимо суперника Мозеса, бій відбудеться в грудні».

Лі Ітон розповідав мені, що деякі бійці, яким запропонували бій з Мозесом, навіть не запитали про гроші і просто одразу відмовили.

«Я б волів, щоб ви або хотіли битись, або не переоцінювали себе. Коли люди просять за бій з ним 3-4 мільйони доларів – це просто божевілля».

Раніше стало відомо, що Ітаума відмовився від елімінатора проти Френка Санчеса, який міг зробити його обов’язковим претендентом на титул IBF Олександра Усика.

Зазначимо, Ітаума наступний бій проведе 13 грудня на шоу в Манчестері.