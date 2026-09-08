У Києві заборонять всі спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів
Ці зміни будуть запроваджені з 10 вересня
Мер Києва та колишній чемпіон у надважкому дивізіоні Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив про обмеження, які буде введено у звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці.
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«У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів».
Ці зміни будуть запроваджені з 10 вересня.
Раніше Кличко-старший порівняв специфіку професійного спорту та політичної діяльності.
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