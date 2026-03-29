Українка Петренко стала чемпіонкою світу у другій найлегшій вазі
На шоу у Бельгії Анастасія перемогла грізну мексиканку
Українка Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) завоювала вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у другому найлегшому дивізіоні.
30-річна Петренко перемогла мексиканку Марію Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО) одноголосним рішенням суддів – 97-93, 96-94, 97-93.
Поєдинок пройшов на шоу у Бельгії.
Для Петренко це був перший бій за межами України. До цього вона володіла титулами WBC Francophone і WBC Ukraine у легшій вазі.
Зазначимо, що мексиканка йшла на серії з 6 перемог.
Нагадаємо, Ітаума брутально нокаутував Франкліна на шоу в Манчестері.
