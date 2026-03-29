Володимир Кириченко

Українка Анастасія Петренко (8-0, 4 КО) завоювала вакантний титул чемпіонки світу за версією IBO у другому найлегшому дивізіоні.

30-річна Петренко перемогла мексиканку Марію Соледад Варгас (20-5-1, 2 КО) одноголосним рішенням суддів – 97-93, 96-94, 97-93.

Поєдинок пройшов на шоу у Бельгії.

Для Петренко це був перший бій за межами України. До цього вона володіла титулами WBC Francophone і WBC Ukraine у легшій вазі.

Зазначимо, що мексиканка йшла на серії з 6 перемог.

