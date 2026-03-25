Володимир Кириченко

Володар титулів WBA, WBC та IBF у надважкому дивізіоні Олександр Усик (24-0, 15 КО) для Daily Mail Boxing розповів, чому вирішив провести поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, а також висловився щодо критики на адресу рішення WBC санкціонувати цей бій як добровільний захист титулу українцем.

Маю запитати вас про майбутній бій проти Ріко [Верховена]. Для нас стало несподіванкою побачити, що ви вирішили вийти проти чемпіона з кікбоксингу. Як це сталося? Як виникла ця ідея?

«Слухайте, я думаю, що це великий, справжній бій. Це реальний поєдинок. Він небезпечний суперник. Він небезпечний суперник, абсолютний чемпіон з кікбоксингу. Це великий хлопець.

На 50 відсотків це шоу, на 50 відсотків – бій. Проте для мене це на всі 100 відсотків бій, адже я дуже серйозно тренуюся, є план. Але багато людей хочуть шоу. Добре, немає проблем. Ви хочете шоу? Я вам його дам».

Перед пірамідами?

«Так-так. Зараз це дві групи фанів – боксу і кікбоксингу, а також третя група – боротьби та UFC. Для мене життя – це справжня гра. Це справжні ігри. Але я знаю, що є кінець, і цей кінець – це смерть. Та зараз я йду, молюся – та йду».

