Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, чому хоче провести поєдинок проти колишнього чемпіона світу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Ви знаєте, чому я хочу битися з Вайлдером? Тому що він дуже відомий хлопець.

Цей хлопець протягом останніх 10-15 років був чемпіоном і дуже небезпечним суперником, тому…».