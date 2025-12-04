Усик розповів, чому хоче побитися з Вайлдером
Бронзовий бомбардувальник залишається грозою у хевівейті
близько 2 годин тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Володар титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, чому хоче провести поєдинок проти колишнього чемпіона світу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).
«Ви знаєте, чому я хочу битися з Вайлдером? Тому що він дуже відомий хлопець.
Цей хлопець протягом останніх 10-15 років був чемпіоном і дуже небезпечним суперником, тому…».
Раніше Усик назвав потенційного суперника після поєдинку з Вайлдером.