Британський ветеран суперважкого дивізіону Девід Прайс (25-7, 20 KO) дав свій прогноз на потенційний поєдинок між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Цитує Прайса boxingnewsonline.net.

«Я думаю, що Ф'юрі виграє цей бій за очками. Це те, що я завжди говорив. Я вважаю, що те, як він буде використовувати свої габарити, виявиться Ентоні Джошуа не по зубах. Він буде зближуватися. На середній дистанції Джошуа нікому не поступається в потужності, але Тайсон Ф'юрі може утримувати його на дистанції, на безпечній відстані. І він здатен робити це весь вечір.

У них обох відмінні мотори, але Тайсон Ф'юрі дуже розслаблений на боксерському рингу. Він немов вийде на прогулянку».