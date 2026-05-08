Полісся вдома переграло Олександрію завдяки голам Гайдучика та Філіппова
За команду Шарана забив Папа Ндіага Яде
34 хвилини тому
У матчі 27-го туру УПЛ житомирське Полісся на домашній арені вирвало перемогу в Олександрії.
Попри ігрову перевагу вовків у першому таймі, найближчими до гола були гості — Сарапій у підкаті виніс м’яч із лінії воріт. По перерві тиск господарів завершився голом Гайдучика, незабаром містяни відповіли забитим м’ячем Папа Ндіага Яде — 1:1.
Крапку в поєдинку поставив Філіппов, який на останніх хвилинах приніс перемогу Поліссю.
УПЛ. 27-й тур
Полісся – Олександрія – 2:1
Голи: Гайдучик, 71, Філіппов, 90 – Яде, 82
