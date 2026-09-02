Володимир Кириченко

Олександр Красюк, експромоутер Олександра Усика (25-0, 16 КО), поділився думками про те, у чому різниця між його колишнім підопічним і українським боксером напівважкої ваги Олександром Хижняком (3-0, 2 КО).

Чи засяє Хижняк у профі? У чому різниця між Хижняком та Усиком?

«3 Божою допомогою – засяє. Різниця в тому, що Усику пощастило з промоутером, а Хижняку – ні».

Хижняк є клієнтом Usyk 17 Promotions.

У серпні в бою за пояс WBA Gold International Олександр переміг Дурваля Еліаса Паласіо – це був перший титульний поєдинок у професійній карʼєрі українця. Бій пройшов у Львові на вечорі боксу Usyk 17 Promotions.

Раніше Красюк висловився про співпрацю Берінчика з екстренером Усика.