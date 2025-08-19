Влад Єфімов «Веслування України» з Мілана

Чемпіон світу Дмитро Даниленко дав ексклюзивне інтерв’ю для XSPORT напередодні чемпіонату світу, який стартує 20 серпня в Мілані.

- Дмитро, як попрацювали на зборах?

- Взагалі, супер! Мені дуже сподобалась підготовка на цьому зборі, тому що вона була вибудована так, що кожен день протягом останніх 3-4-х тижнів можна було вжарювати і підводитися до цих змагань. Причому вжарювати із запасом, так и мовити. Це особисто мої відчуття, ну я впевнений, що моя команда, хлопці з четвірки, маю такі ж відчуття.

- Які висновки були зроблені, що можна казати за підсумками виступу на Чемпіонаті Європи? Я маю на увазі четвірку, звісно.

- Змінений трохи тренувальний план, підход сам до тренувального плану, і всі зміни, які ми внесли в наш екіпаж, ви зможете побачити на дистанції, вже на чемпіонаті світу.

- Три роки поспіль байдарка-четвірка робила те, що не здавалося нікому раніше в пострадянській історії - тричі поспіль підіймалася п'єдестал чемпіонату світу у олімпійській категорії. Чи є така ціль зараз?

- Авжеж. Завжди, приїжджаючи на змагання, ми готуємося так, щоб взяти тільки перше місце. І приїжджаємо на змагання тільки з відчуттям взяти своє, бажане, інакше навіщо тоді, взагалі, їхати змагатися, якщо не бажати і не робити все для того, щоб стати першим.